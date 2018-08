Auto die maandag uit Wilhelminakanaal werd getakeld lag er mogelijk al jaren in

Wanneer hij precies in het kanaal is gereden, en wat er überhaupt gebeurd is, is niet meer te achterhalen. Het was voor medewerkers van Rijkswaterstaat sowieso lastig om nog iets herkenbaars uit het voertuig te halen. Mogelijk was het een Toyota, zegt een woordvoerder. Maar ook daarover is niet eens zekerheid.

De politie is ingelicht, maar is niet verder betrokken bij het optakelen en afvoeren van het wrak. Het karkas van de auto gaat naar de sloop. De details die beschikbaar zijn worden wel geregistreerd, voor het geval later bij de politie alsnog meer duidelijk wordt over de auto.

Het gebeurt volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat vaker dat voertuigen of andere spullen uit het kanaal worden gevist. Eind vorige maand nog werd 4,5 ton oud ijzer uit het water gehaald. Daartussen zaten veel fietsen.

Zwemmen blijft gevaarlijk

Het wrak werd maandag gevonden door een zwemmer. Het werd niet eerder opgemerkt door schepen, vermoedelijk omdat het flink was ingedeukt of omdat het diep was weggezonken.

Hoewel Rijkswaterstaat blij is dat het wrak uit het water is gehaald, stelt de woordvoerder nog maar eens waarom het gevaarlijk is om in het Wilhelminakanaal te zwemmen. Niet alleen zwem je in een vaargeul, ook kun je zomaar ergens op duiken. ,,Je weet nooit wat er onder het wateroppervlak ligt.''