Auto in brand in Reeshof Tilburg, politie sluit brandstichting niet uit

Iemand redden uit een auto in de sloot? Da's toch normaal? Niet dus!

8 februari Empel/Sprang-Capelle - Roy Mangels (34) uit Kaatsheuvel en Theo Frederiks (59) uit Waalwijk vinden het 'toch normaal' dat ze 31 januari een automobilist redden, die op Knooppunt Empel met zijn auto in de sloot was beland. Boodschap van de politie Den Bosch: Dat is niet normaal. Daarom werden ze dinsdagmiddag op het politiebureau in Sprang-Capelle uitvoerig bedankt.