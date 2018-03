Auto in slechte staat meteen van de weg gehaald, bestuurder reed 57 kilometer per uur te hard

Update Kopstukken motorclub Satudarah komen vrij, ook Angelo M. uit Tilburg en Redouan I. uit Goirle op vrije voeten

18:31 ZWOLLE/TILBURG - Vier van de vijf kopstukken van motorclub Satudarah komen op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vrijdag besloten. De landelijke leiders worden verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie, en zaten sinds enkele maanden in voorarrest. Het proces tegen het Twentse kopstuk Michel B. is na fouten stopgezet, en moet later opnieuw worden opgestart.