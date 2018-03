Auto raakt van de weg op A58 en belandt in sloot; file vanaf Tilburg

Medewerkster kringloopwinkel Tilburg aangereden en beroofd: Bureau Brabant toont beelden auto

11:54 TILBURG - Een 54-jarige medewerkster van een Tilburgse kringloopwinkel is op vrijdag 17 november 2017 overvallen. Bureau Brabant toont in de uitzending van 12 maart beelden van de auto die mogelijk bij de beroving betrokken was.