Auto raakt van de weg op A58 en belandt in sloot

Oisterwijkse violiste Jessica (12) naar halve finale Prinses Christina Concours

14:22 OISTERWIJK/DEN BOSCH - De jonge violiste Jessica Lukken (12) uit Oisterwijk staat in de halve finale van het Prinses Christina Concours, de landelijke wedstrijd voor jonge musici. Ze won de voorronde bij Avans Hogescholen in Den Bosch. De selectiewedstrijd leverde acht winnaars op. Zes van hen gaan naar de landelijke halve finale in Den Haag.