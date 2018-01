Auto’s total loss na aanrijding in Tilburg: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Horecanieuws: De 'smaak van Peru' strijkt aan de Spoorlaan neer

8 januari Ma 8 jan: Van authentiek Turks en Bosnisch naar Peruaans. De wereldkeuken in Tilburg krijgt steeds meer vlees op de botten; woensdag opent eetzaak Marcia's Taste of Peru in verzamelgebouw BANK15 aan de Spoorlaan.