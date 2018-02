Auto slaat over de kop door botsing in Tilburg

Berghuis twijfelgeval voor halve finale tegen Willem II

18:17 Steven Berghuis staat voor een race tegen de klok. De aanvaller van Feyenoord kreeg al in de eerste helft van het verloren duel met PSV (1-3) last van een lies en liet zich uit voorzorg in de rust wisselen. Woensdag wacht namelijk de halve finale van het bekertoernooi tegen Willem II, die voor Feyenoord van groot belang is. Alleen winst van de KNVB-beker kan het seizoen van de landskampioen nog een beetje redden.