Auto slaat over de kop in Tilburg na hagelbui, man gewond naar ziekenhuis

Steven richt zich tot fans in car­na­vals­bood­schap: 'Noem me Braboneger, I don't give a shit'

18:22 TILBURG – Cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg vindt het niet erg als zijn fans hem Braboneger blijven noemen. Dat laat hij weten in een carnavalsboodschap die vanuit zijn auto in Tilburg is opgenomen. ,,Ik heb nooit problemen gehad met die naam. Dus als jullie mij zo willen blijven noemen, ga gerust je gang. I don’t give a shit.”