Auto slaat over de kop op A58 Tilburg

Pastoor Harm Schilder gaat zijn klokken in Bladel luiden

26 november TILBURG - Harm Schilder verlaat Tilburg. De behoudende pastoor wordt in februari benoemd in de parochie van Bladel. Schilder haalde de afgelopen jaren geregeld het nieuws. Zo joeg hij omwonenden van zijn kerk aan de Ringbaan West tegen zich in het harnas door het luiden van de klokken in de vroege ochtend.