Auto slaat over de kop op Ringbaan Noord door botsing op barrière

UPDATE Een 'echt lang applaus' voor Pinilotta tijdens Tilburgs Winter Wonder Circus

27 januari TILBURG - De kop is eraf. De meisjes en 1 jongen van jeugdcircus Pinilotta mochten een gastoptreden verzorgen zaterdagmiddag in het Tilburgs Winter Wonder Circus. ,,Het applaus duurde echt heel lang", vond Britt van de Lisdonk.