Auto vliegt in brand op A58 bij Gilze, bestuurder zet voertuig stil op vluchtstrook

Tilburg snakt al jaren naar openbare plek voor een plons: ‘Maak een zwemkom náást het kanaal’

TILBURG - Het wordt bloedheet en toch kun je nergens in de stad een frisse duik in openbaar zwemwater maken. Dat is al jaren een probleem in Tilburg, maar Jeroen Doorenweerd ziet een kans: ,,We kunnen zelf die plek maken.”