AutoMaatjes straks ook in Tilburg: voor 30 cent per kilometer uit de eenzaamheid

HELMOND/TILBURG - Vrijwilligers rijden in hun eigen auto ritjes voor eenzame ouderen, mensen die slecht ter been zijn of weinig geld hebben. Naar de supermarkt, een familielid of het ziekenhuis. Kosten: dertig cent per kilometer, direct te betalen aan de vrijwilliger. Maandag van start gegaan in Helmond, straks ook in Tilburg

Als mevrouw Donna Gehlen-Vetter (85) uitstapt, dringt het tot haar door. Dit was geen gewoon taxiritje van thuis aan de Jupiterlaan naar wijkcentrum Westwijzer. Zo'n veertig mensen wachten haar op. Die applaudisseren als zij met de Helmondse wethouder Nathalie van der Zanden naar de ingang loopt. Het is het eerste symbolische tochtje in Brabant van AutoMaatje.

Samenwerking

AutoMaatje is een samenwerking van de eerder genoemde partijen. Het initiatief ontstond in december 2016 in Woerden. Intussen bestaat het in 17 Nederlandse gemeenten. Helmond is de eerste Brabantse plaats die meedoet, Tilburg staat in de startblokken.

Acht vrijwillige taxichauffeurs hebben zich al gemeld. Een van hen is Job Hessing (68). „In ander vrijwilligerswerk zie ik schrikbarend veel mensen thuis zitten, al dan niet in armoede”, motiveert hij zijn deelname. „Ik heb een grote Skoda. Zolang ik het kan, doe ik het een paar dagen per week.”

Hessings rijdt vanmiddag mevrouw Gehlen-Vetter naar huis. Ze voelt zich overdonderd door alle aandacht. „Ik ga zeker gebruikmaken van AutoMaatje. Voor dingen waarvoor ik op tijd moet zijn.” Misschien ook om met vier vriendinnen op pad te gaan. Zij noemen zich ‘een soort Golden Girls’. „Maar zonder eigen vervoer.”

LEVgroepdirecteur Jasper Ragetlie had mevrouw Gehlen-Vetter laten opsporen in het cliëntenbestand als potentiële afnemer van de vervoersdienst. Hij glundert bij de lancering. „Helmond is automotive, maar een sociale innovatie in mobiliteit hadden we nog niet.”

Heel Brabant

Provinciebestuurder Christophe van der Maat (VVD) is ook aanwezig in Westwijzer. Wat hem betreft gaat heel Brabant aan het AutoMaatje. Son en Breugel, Tilburg en Breda zijn al bijna zo ver. „Prachtig hoe dit werkt zonder overheid. Misschien kunnen we op termijn buslijnen flexibeler organiseren en het geld anders besteden.”

Dat ziet de Helmondse wethouder Van der Zanden (SP) niet zitten. „AutoMaatje is een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Dus naast trein, bus en taxi. Heel leuk. Hierbij ontmoeten mensen elkaar.”

Hoe werkt AutoMaatje?

Wie mee wil rijden belt uiterlijk twee dagen vooraf naar 0492-751735 (LEVgroep). De ritkosten zijn 30 cent per kilometer.