Automobilist rijdt door na doodrijden hond in Tilburg; kinderen lopen overstuur weg

Al maanden een zandhoop als uitzicht, omwonenden Stelaertshoeve balen

17:46 TILBURG - De graafmachines zijn al lang en breed vertrokken en ook de toiletten voor de werklui zijn al lang weggehaald. Wat er achter is gebleven op de locatie Stelaertshoeve in Tilburg-Noord zijn hoge zandhopen. Bewoners van de Brahmsstraat en Beethovenlaan hebben er schoon genoeg van. Zoals Wim en Ans van Dijk, die vanuit hun woonkamer tegen een bult zand aan kijken. ,,Vroeger keken we hier uit op een mooi parkje, nu is dít ons uitzicht", zegt Ans.