Automobiliste rijdt op paaltje bij inparkeren in Tilburg; 'Dit gebeurt wekelijks'

UPDATE Verdwaalde kogel slaat in voordeur gezin in Tilburg: 'We hebben veel geluk gehad'

23 juni Bij een schietpartij vrijdagavond laat in de Tilburgse Thorbeckestraat raakte een verdwaalde kogel het woonhuis van een jong gezin. Er zit een gat in het ruitje in de voordeur. Was de kogel een meter naar rechts ingeslagen, dan had het veel slechter kunnen aflopen.