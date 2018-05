Avondvierdaagse Berkel-Enschot dagje later van start

BERKEL-ENSCHOT - Na het afgelasten van de eerste avond vanwege een weerswaarschuwing, vertrokken meer dan 1000 wandelaars woensdagavond voor de route van 5 of 10 kilometer van de 48e editie van de Avondvierdaagse in Berkel-Enschot.

Hoeveel deelnemers de vierdaagse precies heeft, is altijd lastig te zeggen, vertelt Avondvierdaagse-voorzitter Peter van Gils. ,,We tellen alleen de ingeschreven lopers, maar dat zijn vooral kinderen. De ouders of begeleiders die met hen mee lopen, tellen we niet mee.

Van Gils en zijn team kregen woensdag nog veel positieve reacties op de afgelasting van de eerste avond. ,,Het was echt geen weer om van start te gaan. Gelukkig was het woensdagavond heerlijk om te wandelen, misschien wel weer te warm." De organisatie blijft het weer in de gaten houden, zeker nu voor donderdag weer onweer en buien voorspeld zijn. ,,Maar ik hoop dat we niet nog een dag af moeten blazen."

Het weer is gelukkig de enige factor die het al of niet doorgaan van de vierdaagse beïnvloedt aldus van Gils. Van een tekort aan vrijwilligers zoals in Tilburg is in Berkel-Enschot geen sprake. ,,We hebben een trouwe groep vrijwilligers die graag helpen en zelfs zorgen voor nieuwe vrijwilligers. Daar zijn we wel heel blij mee."

Volledig scherm Jong en oud wandelt mee tijdens de 48e Avondvierdaagse Berkel-Enschot © Rudolf Robben

Volledig scherm Lopers onderweg tijdens de 48e Avondvierdaagse Berkel-Enschot © Rudolf Robben