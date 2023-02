Baarle-Nassau onderzoekt plaatsing kentekencamera’s in buitengebied

BAARLE-NASSAU - In de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit gaat de gemeente Baarle-Nassau weer onderzoeken of het mogelijk is om kentekencamera’s rond het dorp te plaatsen. In 2019 werden de plannen nog in de ijskast gezet.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Baarle-Nassau onderzoekt of ze een pilot kan opzetten om grensverkeer te registeren met kentekencamera’s. Die zogenoemde ANPR-camera’s registeren de kentekens van alle auto’s die voorbij rijden. Hoeveel camera’s er zouden moeten komen en waar, is nog onduidelijk.

Onvoldoende zicht

Volgens de zegsman van de gemeente is er met name in het grensgebied op dit moment onvoldoende zicht op verschillende veiligheidsrisico’s ‘omdat er veel activiteiten en bewegingen plaatsvinden in twee landen’. In het najaar werd er in het buurtschap Veldbraak, tussen het dorp Baarle-Nassau en de Vlaamse kern Poppel, nog een drugslab ontdekt en ontmanteld nadat er brand ontstond in een paardenstal.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlands-Belgische enclavegemeente probeert een pilot op te zetten met nummerplaatherkenning. In 2019 lagen er ook plannen op tafel om in het buitengebied kentekencamera’s te plaatsen. Dat ging toen niet door, volgens de gemeentewoordvoerder omdat er op landelijk niveau issues speelden rond de privacy van weggebruikers.

Grensovergangen

In Baarle-Nassau hangen er al kentekencamera’s op de N260 richting Turnhout, ter hoogte van het buurtschap Schaluinen. In de regio Breda hangen zijn er meer wegen waar kentekencamera’s zijn geplaatst. Vaak gebeurt dat op wegen richting de grens, zoals op de A16 bij Hazeldonk en de N623 bij Wernhout. Uitzondering zijn de kentekencamera’s op de Backer en Ruebweg bij de wijk Hoge Vucht. Die camera’s zijn geplaatst om in de gaten te houden wie de wijk, waar relatief veel criminaliteit is, in en uitrijdt.