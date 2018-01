Balende raadsleden: Tilburg is een pinautomaat voor belegger Wereldhave

Ook de coalitiepartijen GroenLinks en SP zijn ontstemd over het voorstel . Vooral de eerste partij voelde zich - krap drie maanden nadat de raad instemde met een bijdrage van 1,2 miljoen aan de renovatie van de Emmapassage - overvallen. ,,Ik heb op vakantie een slapeloze nacht gehad toen ik het artikel las in het Brabants Daglad", zei Paulus Oerlemans. Hij sprak van 'chantage'. Ook Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) had er 'een nacht niet van geslapen'.

Lange termijnvisie

Volgens de wethouder is het cruciaal 'de flow'erin te houden bij de transformatie van het kernwinkelgebied. De toekomst van de parkeergarage was volgens hem een 'uit te werken punt' in de okotober-afspraken met Wereldhave. ,,Wordt dit voorstel niet aangenomen, dan blijven we buiten winkeltijd tegen de rolluiken van een gesloten Emmapassage aankijken. Dan krijgen we niet de verbinding met het stadskantoor en Primark die we willen. Maar dan zitten we onszelf ook in de weg met de verdere ontwikkeling van de Frederikstraat en het Hendrikhof."