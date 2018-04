Ben verkocht zijn leven lang schoenen en zag de Tilburgse Heuvelstraat veranderen

Yusuf Celik (PvdA Tilburg) heet Hans Smolders in de oppositie wel welkom

7:51 TILBURG - ,,De aap is uit de mouw", zo doorziet Hans Smolders de Tilburgse coalitie in wording. D66, GroenLinks en CDA trekken samen verder. Ze ruilen de SP wel voor de VVD in. ,,Al voor de verkiezingen hebben deze partijen afgesproken om koste wat kost de Lijst Smolders buiten het college te houden", weet Smolders zeker.