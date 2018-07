Bermbrand A58 bij Tilburg onder contole, verkeer komt langzaam weer op gang

Bestolen krantenver­koop­ster uit Tilburg speurt zelf dief op via camerabeel­den, dief opgepakt

12:08 BREDA - Een 51-jarige dief uit Breda is maandagmiddag rond 16.40 uur door speurwerk van zijn slachtoffer, een 19-jarige Tilburgse, in de Schorsmolenstraat in Breda opgepakt. Hij had kort daarvoor in de Karrestraat een rugzak gestolen van de Tilburgse.