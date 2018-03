Beschonken bestuurster gedraagt zich agressief en onhandelbaar na ongeluk in Tilburg

Video Grote ravage op Burgemeester Bechtweg door gekantelde vrachtwagen met schroot; weg richting Dongen dicht

12:37 TILBURG – Een vrachtwagen die vol lag met schroot is vrijdagochtend gekanteld op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg. Daarbij is één gewonde gevallen. De weg richting Dongen is dicht.