Bestelbus met aanhanger was te zwaar beladen bij dodelijke kettingbotsing Berkel-Enschot

Eropuit Straat op Tilt: literatuur door de ogen van jonge schrijvers en kunste­naars

TILBURG - ‘Straat op Tilt’ is terug. In de Tilburgse binnenstad verschijnen op 18 maart verschillende literaire pop-ups. Vijf jonge auteurs worden gekoppeld aan een kunstenaar die een atelier in Tilburg heeft. Dat levert spannende combinaties op.