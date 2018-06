Bestelwagen knalt frontaal op boom in Tilburg: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Luide schoten na ruzie op Spoorlaan in Tilburg, tieners opgepakt

10:31 TILBURG – Bij een ruzie op de Spoorlaan in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Getuigen hoorden meerdere luide knallen en waarschuwden de politie. Die hield drie verdachten aan: een 16-jarige jongen uit Breda, een 18-jarige man uit Berkel-Enschot en een 26-jarige man uit Bladel.