Bestuurder rijdt levensgevaarlijk met klapband over A58, is 'katjelam'

Provincie steunt theaterker­mis LunaLunaLu­na in Tilburg

11:56 TILBURG -Kermisfestival LunaLunaLUna krijgt 48.000 euro subsidie uit het provinciaal potje voor impulsgelden. De eerste bijdragen van het impulsgeldenprogramma zijn onlangs toegekend. Het geld is bestemd voor cultuur in Noord-Babant. In totaal is onder dertien projecten een bedrag van 7,8 ton verdeeld.