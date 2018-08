Betrokkenen steekpartij in centrum Tilburg blijken bekenden van elkaar

De mannen kregen zondagmiddag ruzie in het centrum van Tilburg. Rond 16.45 uur kreeg de politie een melding binnen dat er op de Heuvel, ter hoogte van de bioscoop, een man was neergestoken. Meerdere eenheden gingen ter plaatse.

Agenten zagen op de Heuvelring een bebloede man op het trottoir zitten. Hij verklaarde dat hij ruzie had gehad met een bekende van hem. Hij was daarbij aangevallen met een mes. Hij wilde zich afweren, maar werd geraakt in zijn hand. Hij had een snee in één van zijn vingers, die gehecht moest worden in het ziekenhuis.