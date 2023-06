Bewolkte dag in Tilburg

Met meer dan 100 kilometer per uur door Tilburg: bestuurder Duitse huurauto is rijbewijs kwijt

TILBURG - Een 30-jarige bestuurder uit Tilburg is zijn rijbewijs kwijt nadat hij in een gehuurde Duitse auto met 105 kilometer per uur over de Ringbaan-Noord reed. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie reed hij in een Audi RS6.