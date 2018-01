'Bid en werk': La Trappe brouwt met Canadezen voor een goed doel

BERKEL-ENSCHOT - De speciaalbier-fans zullen er naar moeten zoeken. Want brouwerij La Trappe heeft dan wel een flink aandeel in een nieuw bier, maar ze onderneemt niets om het in de Nederlandse winkels te brengen. De naam? Ora Et Labora, 'bid en werk'.

Het bier, een dubbelbock, gaat in de VS binnenkort wel over de toonbank. In Canada is dat al een tijdje zo. Daar zit Brunswick Bierworks, de firma waarmee de brouwerij van de abdij van Koningshoeven de handen ineen sloeg. Samen ontwikkelden ze het bier dat eenmalig op de markt komt. De hele verkoopopbrengst is bestemd voor een ziekenhuisje in Oeganda, naast de abdij van de trappisten daar.

,,We krijgen vaak verzoeken om een gezamenlijk brouwsel te maken", zegt La Trappe-directeur Thijs Thijssen. ,,Dat doen we maar eens per jaar, en dan altijd voor een samen met de abdij bepaald goed doel. Dat is de meerwaarde." Met enkele tienduizenden liters Ora Et Labora is inmiddels zo'n 50.000 dollar bijeengebracht.

In dit geval is de brouwmeester van La Trappe een weekje naar Canada geweest. ,,Met de brouwers van Brunswick heeft hij de keuze van de hop- en moutsoorten bepaald. Het gist komt van ons. Als je het bier proeft en ruikt kun je merken dat het iets met La Trappe te maken heeft."

De naam Ora Et Labora knipoogt naar de levenswijze van de monniken, het etiket naar Nederland: er staat een molen op. ,,In de speciaalbier-scene houden ze van opvallende designs", zegt Thijssen. Het bockbier wordt in Canada en de VS ook in blik verkocht. In Nederland moet de liefhebber zijn hoop vestigen op slimme importeurs. ,,Wij houden het bij ons eigen assortiment."