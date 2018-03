Biggenrace in Udenhout, is dat nou stress of plezier?

Tilburger Gers Pardoel loopt door vuurwerk brandwonden op tijdens concert: 'Ik stond te dichtbij'

12:30 TILBURG/KAATSHEUVEL - In Nederland is het al een tijdje redelijk stil rond Gers Pardoel, maar in België is de Tilburgse rapper nog ongekend populair. Pardoel trad daar gisteren op in de Lotto Arena in Antwerpen, maar dat ging niet helemaal goed: hij liep brandwonden op door vuurwerk tijdens het concert.