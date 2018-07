Bijenkorf kiest Tilburg voor distributiecentrum, HVBM Vastgoed is ontwikkelaar

Inbraak in hengel­sport­zaak Raven nagespeeld voor Opsporing Verzocht

11:38 TILBURG - De gewelddadige inbraak in hengelsportzaak Raven aan de Ringbaan-Oost in Tilburg is nagespeeld voor een reconstructie in Opsporing Verzocht. Die wordt aankomende dinsdag 10 juli uitgezonden op tv.