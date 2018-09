Binnen in de Melkfabriek Esbeek: smullen van de 'koeienvlaai'

ESBEEK - Samen met burgemeester Palmen schroeft kunstenaar Hannes Verhoeven tijdens de opening van kunstobject De Melkfabriek het allerlaatste latje op de koe. Niet zomaar een latje, maar een ingegraveerd koninklijk exemplaar: 'De kunst van samen doen Z.K.H. Willem Alexander'. Het is een aandenken aan het koninklijk bezoek eerder dit jaar in Esbeek.

door Nelly Wouters-Hamers

Het kunstwerk van de hand van Esbekenaar Hannes Verhoeven, een acht meter hoge koe, wordt tijdens het Park&Schotel festival druk betreden. Hoewel buurtbewoonster Corien Veron er tijdens de productie een hard hoofd in had, is zij blij met het eindresultaat in haar achtertuin.

,,De koe zit mooi in elkaar. Leuk vind ik de samenwerking met Esbeekse bedrijven. Dit project is een grote aanwinst voor de Andreas Schotel wandel- en fietsroute, omdat dit een saai stuk is. Ik ga er morgenochtend wel een kijkje nemen. Het is me nu te druk."

Bezoeker Toon Schellekens (41) uit Tilburg heeft het spektakel al wel van binnen gezien en reageert enthousiast. ,,Van buitenaf verwacht je deze stevige staalconstructie niet. Mooi en knap gedaan het contrast met houtwerk. Ik hou van dit soort culturele ideeën." Zijn kinderen Rae en Otis draaien druk aan pompen en vaten die de melk als het ware verwerkt.

Volledig scherm Kunstenaar Hannes Verhoeven en vrijwilligers leggen laatste hand aan kunstwerk De Melkfabriek. © Beeld Werkt

Melkkoe

Van het prachtige vergezicht over de landerijen geniet ook de 77-jarige Nelleke de Boer uit Hilvarenbeek. Zij hoorde van de opening van het hoge kunstwerk en is van de partij als er iets beklommen kan worden. ,,Het is een fantastisch uitzicht."

Het festival is druk bezocht, aan het thema zijn worden aardige woordspelingen ontleend. Zo zit Hilvarenbekenaar Piet Noordermeer (62) smullend aan een 'koeienvlaai'. Hij vertelt over zijn overleden vader. ,,Mijn pa werkte vroeger op de heidemaatschappij en is vast geportretteerd door kunstenaar Andreas Schotel. Dus de route met al zijn kunstwerken en etsen trekt mij. Hoe krijgen ze het weer verzonnen met dit object erbij? Esbeek heeft het weer mooi voor elkaar. Ik zeg net tegen de burgemeester dat de toeristenbelasting geen issue meer kan zijn, nu we een andere melkkoe hebben."