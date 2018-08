Binnenkijken bij... Ad en Mieke Mutsaers: 'We woonden lang in De Druiventros, deden nooit boodschappen'

Sophie Lambo zakelijk leider bij Het Zuidelijk Toneel

9 augustus TILBURG - Sophie Lambo is de nieuwe zakelijk directeur bij Het Zuidelijk Toneel. Zij is nu nog als zakelijk leider betrokken bij het Internationaal Danstheater, stichting Jens van Daele en Theater Na de Dam. Lambo begint half augustus en volgt Eric Japenga op. Het Zuidelijk Toneel is gevestigd in Tilburg.