BIT: wethouders verplicht op cursus Tilburgs

Lijsttrekker Hans Sweep en de zijnen storen zich eraan dat zeker drie van de vijf zittende wethouders de Tilburgse taal niet machtig zijn. Alleen Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks) hebben volgens hem een tongval die in de buurt komt.

Sweep: ,,Hoe kun je zo alle Tilburgers vertegenwoordigen? Ik stoor me er vooral aan als je er een hoort spreken over de 'schoonste stad van het land' zonder dat-ie begrijpt dat schoon toch iets anders is als mooi. Als echte Tilburgers een beetje aanzetten, snapt zo'n wethouder er al gauw niks meer van."

Het voorstel is bloedserieus, zegt Sweep, al kan een avond bij het genootschap van de Tilburgse Taol al volstaan om bestuurders voldoende bij te brengen. ,,We zijn niet zo streng in de leer als in Friesland waar de eigen taal in vergaderingen verplicht is. Maar zo houd je wel je eigen cultuur levend en het is ook mooie Tilburg-promotie."

Reeshof

Burger Initiatief Tilburg is sterk geworteld in de Reeshof, maar heeft vertegenwoordigers uit allerlei wijken en dorpen in de stad. De partij vindt dat de gemeente de helft minder moet investeren in het centrum, de Spoorzone en de Piushaven. Dat geld moet ten goede komen aan de wijken, die weer meer eigen budget moeten krijgen en beter onderhoud van de openbare ruimte.