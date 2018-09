Bizar toeval: twee parachutisten in zelfde middag gewond bij landing, een van slachtoffers is een Tilburger

Tilburg Ten Miles 4 You is er dit jaar voor het eerst speciaal voor mensen met een beperking

16:11 TILBURG - De Tilburg Ten Miles 4 You is een nieuw onderdeel van de Ten Miles. Het is een toevoeging en wil nog meer mensen laten genieten van het evenement. '4 you' is bedoeld voor mensen die alleen, dan wel met hulp, het 5 kilometer parcours anders willen afleggen. Mensen met een beperking, zoals demente ouderen, jongeren van Amarant, rolstoelers. Maar ook skate er een moeder achter haar kinderwagen mee.