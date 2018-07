Blauwalg in zes Tilburgse vijvers

Contact met het water kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Het waterschap plaatst waarschuwingsborden bij de vijvers. Het houdt het water in de gaten. Als bij een volgende meting blijkt dat er geen blauwalg meer is, worden de borden weggehaald.

Blauwalg en botulisme ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen.