Bloederige Kapelzaak nadert ontknoping: Tilburgse moordverdachten horen uitspraak

TILBURG - Het einde van de langslepende Tilburgse Kapelzaak is in zicht. Drugscrimineel Zekeriya K. (46) en zijn handlangers krijgen later vandaag te horen welke straf hen boven het hoofd hangt vanwege hun betrokkenheid bij meerdere moordaanslagen.

Het Openbaar Ministerie ziet K. als de leider van een Turkse drugsorganisatie en zou drie mislukte liquidaties in Tilburg en Goirle (2012) hebben beraamd.

Enkelband

In totaal zijn er in deze zaak twaalf verdachten, die op één na allemaal van Turkse afkomst zijn. Zekeriya K. wordt gezien als de leider van deze criminele organisatie. Hij raakte verlamd na een schietpartij en zit in een rolstoel.

Vorig jaar werd hij in afwachting van het proces in vrijheid gesteld. Hij moet wel een elektronische enkelband dragen.

Het motief voor de moordaanslagen lag telkens in de drugshandel: in het ene geval was vijfduizend euro achterover gedrukt, in het andere geval was er een wietplantage geript en in het derde geval had het doelwit een wapen niet teruggebracht.

'Kapel'

De laatste poging tot moord was in de Tilburgse Kapelmeesterlaan, vandaar dat het politie-onderzoek de naam 'Kapel' is gaan dragen. K. bekende eerder tijdens een zitting dat hij in drugs handelde, maar veegde zijn straatje schoon als het op de liquidatiepogingen aankwam. De vermeende schutter hoort ook tot de verdachten, maar is al jaren spoorloos.

Eén van de andere verdachten was het beoogde slachtoffer van één van de liquidaties. Hij werd met acht kogels neergeschoten, maar overleefde. Hij eist nu een schadevergoeding.

Zware wissel op gemeenschap

Voor het proces werden veertien zittingsdagen uitgetrokken. Het proces trekt een zware wissel op de Turkse gemeenschap in Tilburg. Eén van de verdachten zei dat iedereen bang is, 'maar niemand aangifte doet'.