Bloedsporen en ingeslagen ruiten in studentenpand vol daklozen in Tilburg: 'Dit is helaas normaal geworden’

Klankbord­groep klaar met vechten tegen bierkaai: ‘Plan horeca Moerenburg wordt doorge­drukt’

TILBURG - Ze voelen zich niet gehoord, de leden van de klankbordgroep die meedenkt over de toekomst van de waterzuivering in Moerenburg. Al vier jaar ageren ze tegen het plan WaterProef die in hun ogen te grootschalig is. De klankbordgroep heft zichzelf op. Leden zijn het vechten tegen de bierkaai beu.