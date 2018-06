Bommelding Euroscoop Tilburg vals alarm, bioscoopbezoekers mogen weer in parkeergarage

Nieuwe site moet techniekon­der­wijs Mid­den-Bra­bant extra promoten

25 juni TILBURG - Om jongeren in Midden-Brabant te enthousiasmeren voor een baan in de techniek en een opleiding in die richting, is vanaf vandaag een nieuwe website in de lucht. Het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant hoopt daarmee het dreigende tekort aan jongeren met een technische achtergrond te kunnen bestrijden.