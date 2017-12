Boosheid om agressie tegen politie met kerst in Tilburg: 'Ik voelde mij erg onveilig'

Grimmige sfeer in centrum Tilburg op Tweede Kerstdag: vechtpartijen en geweld tegen politie

13:57 TILBURG – De politie had tijdens de nacht van dinsdag op woensdag de handen vol aan opstootjes tussen jongeren in het centrum van Tilburg. Agenten moesten verschillende keren in actie komen om de gemoederen te bedaren. Dat ging niet zonder slag of stoot: ze werden bekogeld met glas en door oproerkraaiers gehinderd in hun werk. Acht jongemannen werden opgepakt.