Bouw complex garageboxen op Loven is in volle gang

Over ruim een maand zijn de boxen beschikbaar voor de kopers of huurders. Die gaan de betonnen bouwwerken gebruiken voor opslag, of om er als zzp’er hun bedrijfje in uit te oefenen.

,,Tachtig van de negentig boxen zijn aan de man gebracht, aan particulieren of aan beleggers”, zegt commercieel directeur Edward Tolkamp van projectontwikkelaar Boxcomplex. Dat bedrijf, met ervaring in andere steden, laat de gebouwen van minimaal 3 bij 6 neerzetten. Tolkamp verwacht dat de klus van het plaatsen in een dag of acht geklaard is. Daarna kan het bestratingswerk beginnen. Leidingen voor elektra en water liggen er al.

Driekwart van de garageboxen is volgens Tolkamp eigendom van beleggers. Die hebben inmiddels de helft kunnen doorverhuren, al dan niet via Boxcomplex zelf. ,,Dat komt nu goed op gang”, zegt hij. ,,Huurders komen vaak op het laatste moment, als de gebouwen er al staan.”

Boxcomplex heeft op het terrein nabij het Wilhelminakanaal en de Bosscheweg 6.000 vierkante meter ter beschikking. In april 2019, zo is de prognose, worden nog eens 60 boxen geplaatst. Wat bestemd was voor beleggers is volgens het bedrijf al uitverkocht.