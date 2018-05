Bouw moskee gestart, bestuur rekent op vrijgevigheid

De financiering moet tijdens de bouw rondkomen. Met aannemer Oome is een contract gesloten over een eerste fase voor de casco-bouw. ,,Zestig procent van de kosten daarvoor hebben we binnen", zegt bestuurslid Abdelkader Barkane.

Het bestuur zet erop in de middelen volledig uit de eigen gemeenschap bijeen te krijgen. ,,De ervaring leert dat het goed op gang komt zodra de eerste paal is geslagen. Deze maand begint de ramadan, moslims worden zijn dan vrijgevig. Vorig jaar hebben we al 7,5 ton opgehaald, dit jaar verwachten we zeker het dubbele."

De inzet is om de nieuwe moskee in het derde kwartaal van 2019 volledig in gebruik te kunnen nemen. De nieuwbouw werd jarenlang tegengehouden door procedures van omwonenden bij de Raad van State. Gevreesd wordt onder meer voor parkeeroverlast in de woonstraat. De moskee is op papier geschikt voor 920 bezoekers.

Volledig scherm De moskee komt schuin op het perceel, zodat het Maria Gorettipark in het zicht komt. © Van den Hout en Kolen Architecten © Van den Hout & Kolen Architecten

Tijd nodig

Barkane en de zijnen hechten aan goede relaties met de buurt. Twee weken geleden is een bewonersavond georganiseerd. ,,De sfeer was goed, maar we kregen wel de klacht dat we in ruimere kring hadden moeten uitnodigen. Er waren vooral praktische vragen. Er is best wat commotie geweest, het heeft tijd nodig."