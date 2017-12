Bouwvakker ernstig gewond door val van 5 meter hoog in Tilburg

Asociaal: enorme hoeveelheid bouwafval gedumpt in Berkel-Enschot, politie zoekt daders

4 december BERKEL-ENSCHOT – Op de Rauwbrakenweg in Berkel-Enschot is maandag een enorme berg aan bouwafval aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat het afval moedwillig is gedumpt en is op zoek naar de daders.