Brabantbrede steun voor startups van start

TILBURG - Plasmacure in Eindhoven maakt via elektronische pleisters plasma aan waardoor wonden genezen. Retailcoin in Tilburg brengt een op de blockchain gebaseerd spaarsysteem voor winkelklanten op de markt.

Twee van de vele Brabantse startersbedrijfjes die het verschil willen maken en groot durven denken. Zulke ondernemingen, daar is sinds gisteren Braventure voor. Onder die vlag wordt alles op alles gezet om de kansrijkste startups in Brabant te laten slagen, in Nederland of internationaal.

,,We gaan ze knuffelen en masseren", zei VVD-gedeputeerde van economische zaken Bert Pauli donderdag bij de presentatie in de nagelnieuwe congresruimte van het Tilburgse Van der Valk-hotel. ,,We investeren in de beste startups en de allerbeste begeleiding om ze heel snel tot de markt te brengen. In een tijd waarin de hele wereld de concurrentie is."

Braventure, gehuisvest in de Tilburgse Spoorzone, is in Brabant voortaan hét punt voor startende bedrijven met potentie. ,,Als er een nieuw groot ASML uit ontstaat zijn we natuurlijk helemaal dik tevreden. Maar we gaan in ieder geval een optimale omgeving voor ze creëren", aldus Koen Becking, bestuursvoorzitter van Tilburg University.

Becking is de voorzitter van de alliantie die Braventure draagt: de zes Brabantse universiteiten en hogescholen, de zes regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie. De laatste blaast in de bus met het Brabant Startup Fonds, dat via leningen startkapitaal verstrekt. Er zit 10 miljoen euro in.