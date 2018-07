Brabants Open: wedstrijd voor skateboarders. Ook in Ladybird Tilburg

VIDEO Nog steeds onduide­lijk­heid rondom dood aangetrof­fen mannen in groepswo­ning Tilburg

29 juli TILBURG - Het is zondag nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd met de twee mannen die zaterdagochtend levenloos werden aangetroffen in een groepswoning van stichting iXzelF in Tilburg. Een schouw op beide lichamen heeft nog geen duidelijkheid verschaft. Er wordt rekening mee gehouden dat er drugs in het spel waren.