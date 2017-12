Brabantse animatiefilm niet langer in de race voor een Oscar

LOS ANGELES - De korte animatiefilm Bullet Time van regisseur Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk is niet doorgedrongen tot de laatste kanshebbers voor een Oscarnominatie. Dat bleek maandag toen de Academy, die de Oscars uitreikt, de laatste tien kanshebbers in de categorie korte animatie bekendmaakte.

De film, gemaakt door Studio Nova in Tilburg, was door de Nederlandse selectiecommissie uitverkoren. Het filmpje vertelt over twee kogels die middel in hun dodelijke vlucht verliefd op elkaar worden.

In totaal waren er 63 korte animaties ingestuurd voor de Oscar. De selectiecommissie van de Oscars heeft er tien geselecteerd waar door leden van de Academy op kan worden gestemd.

Pixar

De prijs ging vorige jaar naar het filmpje Piper van studio Pixar, over een jonge strandloper die zoek gaat naar voedsel. Dit jaar is Pixar in de race met Lou, over een fantasiewezen dat verloren speelgoed van kinderen op de speelplaats verzamelt.