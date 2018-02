Braboneger schrapt optreden in Willem II-stadion voor tv-klus

TILBURG - Het optreden van Braboneger Steven Brunswijk op 16 juni in het Willem II stadion in Tilburg gaat niet door. Brunswijk heeft het optreden van 'Braboneger and Friends' helemaal geschrapt omdat hij voor die periode een interessantere tv-aanbieding heeft gekregen.

Brunswijk zou die zaterdag in juni een show op het podium zetten ,,met bekende Brabantse artiesten en cabaretiers. Goede maten van mij", zo zei hij in november vorig jaar tegen het Brabants Dagblad. Op de namen wilde de Tilburger toen nog niet ingaan. ,,Maar ik kan je verzekeren dat we dat hele stadion op zijn kop zetten." In ieder geval niet op 16 juni blijkt nu.

Aanbieding

Bureau Marquis Evenementen dat 'Braboneger and Friends' in het stadion zou organiseren, bevestigt dat dit niet doorgaat. ,,Het was de bedoeling om hier volgende week mee naar buiten te treden, morgen (maandag) krijg ik van hem de tekst van een persbericht" vertelt een woordvoerder. Ze vertelt ook dat het de beslissing van Brunswijk zelf is om het optreden af te gelasten, dat lag niet bij de organisatie.

Brunswijk erkent desgevraagd dat het concert op 16 juni niet doorgaat. ,,Ik heb een aanbieding gekregen van een zender waar ik geen nee tegen kon zeggen en dat viel in dezelfde periode". Over welke zender het gaat of wat voor soort programma wil hij niet ingaan. ,,In verband met geheimhouding kan ik er niet veel over zeggen".

Quote Er waren genoeg kaarten verkocht. Iedereen krijgt zijn geld terug. Steven Brunswijk

Het zou überhaupt de eerste keer zijn dat ie in een stadion zou optreden. ,,Het moet ook extra goed zijn. Het is in mijn eigen stad en wij Kruikenzeikers hebben overal hoge verwachtingen van." In het Willem II-stadion zou plaats zijn voor twee- tot drieduizend man, zei Brunswijk in november. ,,We willen eerst voor één dag gaan, maar als het snel uitverkocht raakt willen we natuurlijke meerdere shows geven in het stadion", zo voegde hij toe.