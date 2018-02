Brand bij zorginstelling ASVZ Vincentius onder controle, geen gewonden

Prof. Anton van Kalmthout pleit voor huisarrest en half-open gevangenis

10:05 TILBURG - We laten ons meeslepen door populistisch geschreeuw, meent prof. Anton van Kalmthout, als we roepen om strengere straffen voor criminelen. De Tilburgse emeritus hoogleraar kan het weten; hij is al tientallen jaren een van de grootste autoriteiten op het gebied van het strafrecht.