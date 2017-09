Brand legt Arrivabussen in de as op buitenterrein in Tilburg

Koortsachtige voorbereidingen voor Tilburgs winkelfeestje

15 september TILBURG - In het stadshart van Tilburg wordt koortsachtig gewerkt om donderdag de eerste zes nieuwe winkels te kunnen openen. Vooral voor de nieuwe Hema telt elke minuut. ,,We zijn met man en macht aan het werk, het is echt spannend of we het op tijd halen", zegt een woordvoerster.