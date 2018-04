Britse topkok aan het Vreedeplein: Jamie Oliver's Pizzeria bijna open

Do 26 apr: Een houtoven, verse ingrediënten en 'Jamie Oliver' op de gevel. Tilburg is de vierde stad van Nederland met een vestiging van de bekende Britse topkok. Een pizzeria die zijn naam draagt, opent morgen (Koningsdag) aan het Pieter Vreedeplein.

door Bas Vermeer

De pizzeria gaat volgens het concept van de Britse kok ambachtelijke met de hand gerolde, zuurdesem pizza’s serveren. De gerechten op het menu zijn geïnspireerd door zijn reizen naar Italië. Naast pizza’s staan er ook voorgerechten (knoflookbrood, olijven), ovengerechten (lasagne) en desserts (tiramisù) op de kaart.

Aanwinst?

Of het een aanwinst is voor de stad: dat zullen de komende weken uitwijzen. Op het moment dat bekend werd dat Oliver een vestiging in Tilburg zou openen, werd er verheugd gereageerd. Dat het later niet om een Jamie's Italian - zijn bekende restaurantketen - bleek te gaan, drukte de feestvreugde enigszins. Als in: 'niet weer een pizzeria....'

Goed, het wordt niet zomaar een pizzeria, stelt de Britse chef in een video-boodschap. ,,Mijn pizzeria staat volkomen in het teken van ongelooflijk authentieke pizza's met de meest fantastische, meest smakelijke ingrediënten, plus salades en heerlijke desserts."

Vierde stad

Eerder openden twee Jamie’s Italian restaurants in Rotterdam en Den Haag en een Jamie Oliver’s Diner in Rotterdam. Daarna was Nederland volgens de kok klaar voor iets nieuws. De eerste Oliver-pizzeria opende recent in Arnhem de deuren, nu is Tilburg aan de beurt.

Overzees verkeren de restaurants van de chefkok al een tijdje in zwaar weer: het afgelopen jaar moesten 12 Britse vestigingen noodgedwongen dicht, 120 werknemers kwamen op straat te staan.

De nieuw te openen restaurants in Nederland ondervinden geen consequenties van de financiële malaise daar, meldde de Nederlandse tak van het bedrijf. ,,Nederland staat los van Engeland, hier vindt juist expansie plaats. Wij zullen komend jaar drie zaken in Nederland en een in Duitsland openen, dus hier gaat het voorlopig vooral heel erg goed.''