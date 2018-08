Bromfietsster gewond na aanrijding met auto op Rueckertbaan in Tilburg

Vrouw (39) door vriend (31) neergesto­ken in Tilburg: aan keel terug naar binnen gesleurd na vluchtpo­ging

4 augustus TILBURG - Een 39-jarige vrouw is vrijdagavond rond 20.15 uur gewond geraakt toen zij werd neergestoken door haar 31-jarige vriend tijdens een ernstige mishandeling in hun woning in de Reeshof in Tilburg. De man is meteen opgepakt.