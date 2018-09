Brug Bosscheweg ramt auto én boot: 'Een paar millimeter lager en we waren de kajuit kwijt'

,,De brug ging te vroeg dicht", stelt de Belgische schipper die van Tilburg naar Eindhoven wilde varen. De brug raakte bij het sluiten de antenne van de boot, boorde zich daarna in de voorruit van de auto en sleepte die bijna van het achterdek af. De auto zit nog maar nét vast.



,,Een paar millimeter lager en de brug had de kajuit geraakt", aldus de schipper. ,,Gelukkig hebben we zelf niets." De boot ligt bij de Piushaven op experts te wachten, die komen de schade opnemen. De twee opvarenden zijn flink geschrokken, de schippersvrouw is nog in tranen.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend, Rijkswaterstaat onderzoekt de zaak maar verwacht vandaag daar nog geen antwoord op. De brug is in ieder geval niet beschadigd geraakt, daardoor kan het verkeer op de Bosscheweg gewoon blijven rijden.