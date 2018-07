Bungeejumpend het weekend in op de Tilburgse kermis

TILBURG - De een na laatste kermisdag staat in het teken van feesten. Waar je dat het best kunt doen? Wij zetten het ieder dag op een rij.

Bungeejumpen

Ben je een echte waaghals of twijfelde je de afgelopen dagen over of je wil bungeejumpen? Dit is je kans! Eigenlijk zou theaterkermis LunaLunaLuna in de Spoorzone staan, maar dit werd hem uiteindelijk niet. De lege plek kon mooi worden gevuld door de Bungee Jump. Voor 20 euro kun je de sprong van 60 meter hoog wagen.

Muziek

Ben jij helemaal van de hiphop, disco en future beats? Dan is HENG bij The Cat's Back echt wat voor jou. Hier draaien Don de Baron, Noëall en De Manager de hele avond hiphop en future beats. Ga je naar de Amstel Bierhal? Dan mag je Django Wagner eigenlijk niet missen. Samen met Sander Kwarten, Etiënne en Jeroen van Zelst gaat hij er een groot feest van maken. In de Spoorzone vier je feest op de beste dancehall, reggaeton en guilty pleasure hits.

Doe mee aan de Mad Mill